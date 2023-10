O Benfica venceu esta sexta-feira o Lusitânia, nos Açores, por 4-1 e segue em frente na Taça de Portugal, apesar de uma exibição cinzenta e com pouca intensidade.









A resistência do Lusitânia, do Campeonato de Portugal, durou apenas nove minutos, altura em que João Mário colocou o Benfica em vantagem. Apesar da falta de intensidade na pressão, a águia acabou por voar, mas baixinho, num jogo em que os açorianos jogaram com heroísmo. Fizeram uma boa circulação de bola, fruto da falta de agressividade encarnada, e tiveram em Cabral o jogador mais perigoso com duas bombas à baliza encarnada.

Mas o talento individual do Benfica acabou por prevalecer, num relvado que se foi degradando com o tempo decorrido face à chuva intensa. Rafa acabou por ampliar a vantagem ao surgir isolado na cara do guarda-redes após um bom passe de Chiquinho.









Leia também Benfica vence Lusitânia e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal A surpresa estava ainda reservada para a primeira parte, quando Aursnes fez um penálti que foi convertido por Enzo Ferrara (2-1).

Na etapa complementar, brilhou Arthur Cabral ao fazer um chapéu que valeu o 3-1, naquele que é o seu primeiro golo em oito jogos pelo Benfica. E o golo mais bonito estava guardado para o fim, com Tiago Gouveia a fazer o 4-1 após jogada individual. O resultado é justo e bem melhor do que a exibição da equipa de Roger Schmidt.