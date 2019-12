Águia voa nas asas de Vinícius após a eliminação da Liga dos Campeões

O Benfica somou este sábado a nona vitória consecutiva na Liga ao bater o Marítimo por 4-0, num jogo que controlou sempre e que permitiu fazer esquecer a eliminação da Liga dos Campeões.

Bruno Lage não ganhou na Alemanha com o Leipzig (2-2), mas não mexeu na equipa. Entrou em campo com o mesmo onze. Uma equipa desejosa por fazer ver aos adeptos que a eliminação da Champions já fazia parte do passado.

No entanto, foram os insulares que entraram melhor no jogo. Na estreia do técnico José Gomes, o Marítimo quis surpreender no novo relvado da Luz. Getterson deu o primeiro aviso e Odysseas teve de aplicar-se para travar o remate do japonês Daizen Maeda.

Este atrevimento dos insulares teve um preço e a fatura foi apresentada por Pizzi. Num lance em contra-ataque, Vinícius recebeu a bola de André Almeida, rodopiou sobre um defesa e ofereceu o golo a Pizzi. Simples e eficaz.

O Benfica desbloqueava desta forma o jogo e tornava o ímpeto inicial do Marítimo naquilo que foi apenas um mero fogacho.

Os jogadores encarnados, numa tentativa de fazerem as pazes com os adeptos que estão ávidos de sucessos europeus, não retiraram o pé. Continuaram a pressionar e ampliaram a vantagem por Vinícius (17’). Desta vez trocaram-se os papéis e foi Pizzi quem fez a assistência. Vinícius ganhou-lhe o gosto e assumiu o protagonismo do jogo ao marcar o terceiro golo, beneficiando de uma defesa incompleta de Amir.

O avançado brasileiro, que custou 17 milhões de euros, estava de pé quente e voltou a marcar, mas desta vez o VAR anulou bem o golo.

Na etapa complementar, continuou a haver mais Benfica. Os insulares esboçavam alguns ataques, mas sem causar transtornos a Odysseas.

Porém, o rei da noite foi claramente Vinícius, que acabaria por fazer um hat trick (55’) e colocar o resultado num expressivo 4-0.

Contudo, este Benfica parece ser inimigo da perfeição. Com o resultado e o jogo totalmente controlado, Gabriel teve uma entrada impetuosa ainda no meio-campo adversário e acabou expulso, por duplo amarelo. Bruno Lage levou as mãos à cabeça em jeito de desespero. É uma baixa confirmada no jogo de terça-feira com o Sp. Covilhã para a Taça da Liga.

O Benfica garante para já a liderança na Liga, colocando a pressão no FC Porto, que joga amanhã com o P. Ferreira.



Bruno Lage insatisfeito com Gabriel

Bruno Lage admitiu ter ficado insatisfeito com Gabriel, que foi expulso por acumulação de amarelos na segunda parte.



"Fiquei chateado. As coisas estão planeadas e temos de saber o que está a acontecer, não podemos reagir desta maneira só porque o adversário deu um toque. Há valores e princípios que estão acima de tudo e o valor da equipa tem de estar sempre presente", vincou Bruno Lage, referindo ainda ter ficado "satisfeito" com a exibição do conjunto.



ANÁLISE

Pizzi em ritmo recorde

Pizzi está imparável e disposto a bater todos os recordes da carreira. Ontem apontou o 15ª golo da temporada, igualando o seu melhor registo de sempre. É o melhor marcador do campeonato, com nove golos e quatro assistências.



Gabriel ingénuo

Gabriel está a crescer como jogador e a ganhar o seu espaço no Benfica. No entanto, acabou expulso, por duplo cartão amarelo, após uma falta desnecessária no meio-campo contrário, quando o Benfica já vencia por 4-0. Muita ingenuidade.



Arbitragem segura

Fábio Veríssimo teve uma arbitragem segura. Bem ao anular um golo a Vinícius por fora de jogo, após o recurso ao VAR. No capítulo disciplinar, andou um pouco perdido, mas recuperou. Certa a expulsão a Gabriel por duplo cartão amarelo.