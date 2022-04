Águias acordaram tarde para o jogo em Braga e acabam derrotadas

O Benfica saiu derrotado por 3-2 no embate com o Sp. Braga, naquele que foi o ensaio geral para o jogo de terça-feira com o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Nélson Veríssimo manteve o onze que tinha ganho ao Estoril (2-1), mas a equipa entrou nervosa. Weigl tem um atraso para Odysseas e acaba por ceder canto. Um sinal do que seria a primeira parte.Já Carvalhal fez quatro alterações face ao último onze, mas apresentou uma formação pressionante e a querer ter bola. Iuri Medeiros e Ricardo Horta ganharam protagonismo na frente e David Carmo na defesa.O jogo foi animado com ataques e contra-ataques. Muita luta no meio-campo e algumas faltas a quebrarem o ritmo.As águias nunca abdicaram de chegar ao golo, apesar de Yaremchuk (12’ e 24’) e Gonçalo Ramos (17’) terem desperdiçado boas ocasiões para inaugurar o marcador.O Benfica vivia o melhor período e chegou mesmo a marcar um golo por Vertonghen, mas ajeitou a bola com a mão e o VAR anulou o lance.Os bracarenses perceberam o aviso e aproveitaram um livre de Iuri Medeiros para se colocarem em vantagem, num lance polémico entre Vertonghen e Ricardo Horta. Odysseas não fica nada bem na fotografia.A finalizar a primeira parte, Iuri Medeiros desperdiçou uma boa oportunidade de golo e, na resposta, foi Paulo Oliveira quem tirou uma bola a Yaremchuk quando este se preparava para rematar.Na etapa complementar, Veríssimo jogou três cartas novas: Darwin, Seferovic e João Mário. E os resultados apareceram. Mas já lá vamos.Antes, os manos Horta serpentearam pela área do Benfica e fizeram o 2-0, com Ricardo a assistir André.A reação da águia foi enérgica. Darwin não hesitou no penálti a castigar uma mão de André Horta na área e reduziu. O Benfica cresceu e chegou ao empate por João Mário, no tal lance que envolveu Seferovic e Darwin.O Sp. Braga foi atrás do prejuízo e acabou por marcar o golo da vitória por Vitinha, na sequência de um canto. Os bracarenses recuperam três pontos (a diferença é de nove pontos) ao Benfica, que pode terminar esta jornada a nove pontos do Sporting (2º classificado) e a 15 do líder FC Porto.André Horta, médio do Sp. Braga, não festejou golo que esta sexta-feira marcou (o segundo da sua equipa). O jogador foi formado no Benfica e já assumiu ser adepto do clube da Luz.O defesa Alexander-Arnold já está recuperado e vai integrar as opções do Liverpool para os jogos com o Watford e Benfica, confirmou esta sexta-feira o técnico Jurgen Klopp."Não fomos a equipa que sentimos que podíamos ser. Reagimos à desvantagem e quando era expectável que o Sp. Braga acusasse, sofremos o 3-2 de bola parada, o que não podia acontecer", disse Nélson Veríssimo, que agora só pensa em "recuperar a equipa" para o Liverpool.Grande jogo de futebol na Pedreira com duas equipa a lutarem pela vitória desde o primeiro minuto. Uma toada de parada e resposta e muito golos. O triunfo pendeu para os bracarenses depois de as águias terem recuperado de um 2-0.O guarda-redes do Benfica esteve mal no primeiro golo, quando viu o livre de Iuri Medeiros entrar na baliza. A bola entrou no seu lado. Além disso, no 3-2 cedeu o canto quando o podia ter evitado. Podia ter feito bem melhor.Um golo bem anulado a Vertonghen (mão na bola), penálti bem assinalado contra o Sp. Braga (mão de André Horta). Ficam dúvidas na falta de Vertonghen sobre Ricardo Horta à entrada da área da qual resultou o golo de Iuri Medeiros.Concretizou o penálti e três minutos depois assistiu de cabeça João Mário para fazer o 2-2. Feroz na procura da bola na área, tentou várias vezes marcar mas foi bem marcado.Mal a colocar a barreira e a posicionar-se no livre que deu o 1-0.Correu quilómetros a progredir para o ataque e atrás dos adversários.Ludibriado no 2-0, fez cortes fulcrais e fez avançar equipa para a frente.Jogo mau. Fez falta que deu o 1-0 e entregou mal na jogada do 2-0.Acompanhou com os olhos o centro de Al Musrati que deu o 3-2.Jogo regular no meio-campo e na defesa.Algum músculo no meio-campo e pouco mais.Ligou a mota várias vezes, sem efeitos práticos.Duas incursões pela esquerda e outra pela direita, sem resultados.Pouco em jogo e com pouca bola e por isso saiu ao intervalo.Podia ter marcado aos 12’, mas Matheus defendeu o remate. Escorregou várias vezes. Sem alma.Fez o 2-2 e transportou jogo pelo centro.Contribuiu para a melhoria no jogo atacante.Dois passes a rasgar e pouco mais.Tentou soluções de jogo sem rasgo.- Não era preciso a magistral assistência para o golo de Vitinha, que deu a vitória ao Braga, para ser considerado o melhor em campo. Um médio que enche o campo todo.Não teve culpa em nenhum dos golos sofridosNão defendeu mal, mas atacou pouco.Está aquém dos outros dois centrais.Este jovem está um central e peras. À atenção de Fernando Santos.Um jogo em cheio. Ressuscitou.Uma jovem promessa a crescer de jogo para jogo.Fez um penálti, mas marcou, com classe, o segundo do Braga.É o pêndulo do relógio de Carvalhal. Não marcou, mas assistiu.Fez o primeiro num livre marcado de forma irrepreensível.Só jogou 45 minutos e não se viu. Gastou as pilhas na seleção espanhola.Entrou para o lugar de Ruiz e mostrou ao espanhol como se faz. Merece a titularidade.É um jogador rápido e habilidoso, mas esta sexta-feira esteve aquém do habitual.Um médio de raça. Em 15 minutos ajudou ao caminho da vitória.Entrou para segurar e segurou.Estreou-se.