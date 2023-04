Al Nassr de Ronaldo falha final da Taça saudita com terceiro jogo em branco

O terceiro jogo seguido sem marcar golos do Al Nassr, do avançado português Cristiano Ronaldo, significou esta segunda-feira a eliminação nas meias-finais da Taça da Arábia Saudita de futebol, em casa com o Al Wehda (0-1).

O emblema agora orientado pelo croata Dinko Jelicic, que soma duas derrotas em duas partidas, ficou arredado de disputar a final, com o Al Hilal, por culpa do francês Beauguel, o 'herói' dos forasteiros, ao marcar o único tento do jogo, aos 23 minutos.

Quanto a Ronaldo, capitão de equipa e 'astro' principal da formação de Riade, somou igualmente a terceira partida sem marcar, dizendo adeus a nova oportunidade de título na estreia em solo saudita, após perder a Supertaça.

Na Liga saudita, o Al Nassr segue no segundo lugar, com 53 pontos, em 24 jogos, contra 56 do líder Al-ittihad, do português Nuno Espírito Santo, que conta 23 encontros disputados.