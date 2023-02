O jogo com o Rio Ave veio provocar novas dores de cabeça a Sérgio Conceição. Diogo Costa e Toni Martínez deram sinais de problemas físicos, o que sucede em vésperas de o FC Porto defrontar o Inter Milão para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.



Tanto o guarda-redes como o avançado não constam no boletim clínico divulgado este domingo, mas as limitações (problemas musculares) de ambos durante o jogo foram evidentes.









Ver comentários