Alarmes acionados com novo tropeção do Marítimo

Novo jogo... nova derrota. O Marítimo perdeu (0-1) na receção ao Portimonense e continua sem conseguir pontuar na Liga, totalizando quatro desaires em outros tantos jogos.Este registo negativo faz acionar os alarmes na ilha e coloca o técnico Vasco Seabra no olho do furacão, como se viu ontem. Após o apito final, o clima de insatisfação tomou conta do Estádio do Marítimo e foram mesmo avistados alguns lenços brancos. Bem mais tranquila está a ser a caminhada do Portimonense, que segue nos lugares cimeiros graças a três triunfos seguidos.O de ontem foi construído com o golo solitário de Welinton Júnior (43’), que faturou de forma acrobática depois de um cruzamento milimétrico de Moufi. Na segunda parte, como é natural, os algarvios escudaram-se no contra-ataque e permitiram que o Marítimo ganhasse algum ascendente, porém, as situações de perigo foram escassas.Os madeirenses tentaram de várias formas, através da largura ou mesmo do jogo interior, mas acabaram ‘condenados’ por culpa de alguma lentidão.