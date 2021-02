A Comissão Técnica da Liga Portugal fez uma vistoria e avaliação das condições do relvado do Estádio do Jamor e, na sequência dessa aferição, decidiu interditar todo o terreno onde atua o Belenenses SAD esta terça-feira.Em comunicado a Liga informa que a equipa terá como opção jogar e treinar no Estádio Municipal de Mafra.O relvado do Jamor já estava interditado para todos os treinos e jogos que não fossem do Belenenses SAD desde 14 de dezembro, devido aos danos resultantes de jogos anteriores. Como a medida se verificou "insuficiente", optou-se agora pela interdição total do espaço.