Francisco J. Marques acusado de sete crimes por divulgar conteúdo de emails do Benfica

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi acusado de sete crimes, seis de violação de correspondência e um de acesso indevido por divulgar no Porto Canal conteúdo dos emails do Benfica.Foi ainda acusado Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, de três crimes de violação de correspondência. Diogo Faria, o comentador do programa do Porto Canal onde os emails foram divulgados, vai responder por dois crimes.Contactados pelo, os advogados do Benfica não quiseram para já fazer comentários.