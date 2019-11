José Mourinho a um passo do Tottenham após saída de Pochettino

O treinador português José Mourinho está a um passo do Tottenham sabe o. Os 'Spurs' anunciaram esta terça-feira o despedimento de Pochettino.Mourinho está sem clube desde a saída do Manchester United e já tinha sido apontado ao comando técnico do Tottenham.O anúncio do despedimento de Pochettino foi feito ao final da tarde desta terça-feira pelo clube inglês no seu site oficial.