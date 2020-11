Morreu Vítor Oliveira, antigo treinador do Gil Vicente

Vítima, ao que tudo indica, de um ataque cardíaco, o técnico morreu naquele local, onde era habitual dar passeios e fazer caminhadas.





Vítor Oliveira não estava a treinar qualquer equipa esta temporada. Recentemente comentou na Sport TV o Paredes-Benfica e o Marselha-FC Porto.



A última equipa que orientou foi o Gil Vicente. Depois de conseguir a 11ª subida de divisão da carreira, desta feita ao serviço do P. Ferreira, aceitou o desafio de comandar os gilistas no regresso do clube à Liga NOS. Saiu no fim da época, ainda chegou a ser apontado a diretor desportivo do Boavista mas acabou por fazer um ano sabático.

Morreu o treinador Vítor Oliveira, este sábado. Tinha 67 anos.O antigo técnico estava a fazer uma caminhada na zona de Matosinhos, nos passadiços junto à praia da Angeiras, e sentiu-se mal, apurou o CM.

Entre 1978 e 2020, Vítor Oliveira comandou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.

Natural de Matosinhos, Vítor Oliveira representou Leixões, Paredes, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Portimonense como futebolista, tendo ficado conhecido como o 'rei das subidas', já como treinador, ao festejar 11 promoções em 18 presenças na II Liga.