Rúben Amorim prepara uma revolução na equipa no jogo da Taça de Portugal com o Belenenses, na sexta-feira, promovendo um conjunto de mudanças em todos os setores, apurou o CM.O treinador do Sporting vai aproveitar a eliminatória com a equipa do Campeonato de Portugal para dar minutos aos jovens do plantel e poupar os mais utilizados com o objetivo de contar com o melhor onze frente ao Besiktas para a Champions, na terça-feira seguinte.