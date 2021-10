Ander Herrera assaltado por travesti ao parar num semáforo em Paris

Ander Herrera, o jogador do clube francês PSG, foi assaltado na terça-feira à noite por um travesti enquanto estava parado num semáforo perto de Bois de Boulogne, na zona oeste de Paris.



A imprensa francesa avança que o atleta reportou o incidente às autoridades dizendo que se encontrava parado num sinal vermelho por volta das 20h00 quando o assaltante entrou no carro com o que parecia ser uma arma na mão.

Além da carteira do jogador que tinha 200 euros, o assaltante exigiu ainda o telemóvel, que aceitou depois devolver se o jogador o transportasse para um local específico. Esta condição foi prontamente aceite pelo atleta.



A carteira do jogador não foi devolvida. Nos últimos anos, a zona de Bois de Boulogne tornou-se um foco de prostituição e de assaltos.