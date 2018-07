Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André André deixa FC Porto e reforça Vitória de Guimarães por três anos

Futebolista de 28 anos vai jogar em Guimarães, depois de o ter feito entre 2012/13 e 2014/15.

Por Lusa | 17:12

O futebolista André André assinou um contrato válido por três temporadas com o Vitória de Guimarães, clube que representou antes de rumar ao FC Porto, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte oficial do clube vimaranenses da I Liga.



Já apresentado com a camisola vitoriana num vídeo publicado na página do clube na rede social Facebook, o médio, de 28 anos, vai jogar em Guimarães, depois de o ter feito entre 2012/13 e 2014/15, período no qual marcou 19 golos em 102 jogos oficiais e conquistou uma Taça de Portugal, a primeira do clube - triunfo sobre o Benfica, por 2-1, na final de maio de 2013.



O jogador rumou ao FC Porto no verão de 2015 e, na primeira época pelos 'dragões', marcou seis golos em 37 jogos oficiais, 25 deles a titular, mas perdeu preponderância em 2016/17 (33 jogos e um golo) e, no ano passado, em que se sagrou campeão nacional pela primeira vez, realizou 24 jogos e marcou dois golos, precisamente ao Vitória, num triunfo por 4-0, para a Taça de Portugal.



Natural de Vila do Conde, André André representou ainda, enquanto sénior, o Varzim, clube no qual cumpriu quase toda a formação, ao disputar II Liga e na então II Divisão (Campeonato de Portugal) entre as épocas 2008/09 e 2011/12, e a equipa B do Deportivo da Corunha, por empréstimo dos varzinistas, em 2010/11.



O médio, que vestiu quatro vezes a camisola das 'quinas', é o quinto reforço vimaranense para a época 2018/19, depois do lateral esquerdo Florent (ex-Belenenses), dos médios Rosier Loreintz (ex-Sochaux B, de França) e Pêpê (emprestado pelo Benfica após ter jogado no Estoril Praia) e do extremo Davidson (ex-Desportivo de Chaves).