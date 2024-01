Angola venceu este sábado a Namíbia, por 3-0, e garantiu a presença nos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), nos quais defronta a Nigéria, de José Peseiro. Numa partida que contou com duas expulsões (uma para cada lado) e um bis de Gelson Dala, avançado que já passou pelo Sporting, os angolanos foram mais fortes.





A Namíbia, uma das revelações da prova, viu-se em vantagem numérica após a expulsão do guarda-redes angolano Neblú (14’), por defender a bola com as mãos fora da área. Ainda assim, os Palancas Negras, treinados por Pedro Gonçalves, nunca deixaram de procurar o golo, que surgiu por Gelson Dala (38’). Dois minutos volvidos foi a vez de Haukongo ver o segundo amarelo e ser expulso. Na sequência da falta, novo golo para Gelson Dala.