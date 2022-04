Antigo internacional português Carriço morre aos 79 anos

O ex-internacional A de futebol por Portugal nas décadas de 1960 e 1970 Carriço morreu esta sexta-feira , em Setúbal, aos 79 anos, informou o ex-colega de equipa no Vitória de Setúbal Fernando Tomé.

Pela seleção nacional, Carriço fez três jogos, tendo a estreia ocorrido pela mão do treinador José Maria Antunes, «em 6 de abril de 1969, no empate 0-0, no Jamor, com o México. A última internacionalização foi em 29 de março de 1972, na goleada (4-0) ao Chipre, obtida no Estádio da Luz, numa altura em que Portugal era treinado por José Augusto.

Carriço, defesa que envergou a camisola do clube setubalense entre 1961/62 e 1974/75, conquistou a Taça de Portugal de 1967, após triunfo 3-2 na final de 144 minutos (dois prolongamentos) frente à Académica.

Pelo clube da sua cidade natal, além de ter participado em muitos jogos das competições europeias dos sadinos, o defesa fez também parte do plantel de 1971/72, que se classificou no segundo lugar, a melhor posição de sempre do Vitória no escalão principal de futebol.