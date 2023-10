Antigo jogador do Sporting chora morte do filho de quatro anos

Naldo, central brasileiro que representou o Sporting em 2015/2016, está de luto pela morte do filho Davi, de 4 anos, que perdeu a vida na sequência de um acidente de viação que ocorreu o mês passado, no dia 7.Segundo o jornal turco 'Fanatik', Davi esteve mais de um mês a lutar pela vida, tendo sido submetido a uma cirurgia e, posteriormente, internado numa Unidade de Cuidados Intensivos. Acabou por não sobreviver.O Antalyaspor, clube que Naldo representa atualmente, já lamentou a morte do menino nas redes sociais, à imagem do Sporting, que também já manifestou o seu pesar. "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Davi, filho do antigo defesa Leonino Naldo. Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassarem este momento de enorme dor", pode ler-se na mensagem dos leões.