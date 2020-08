Antunes e Porro na pele do Leão

O Sporting apresentou ontem os dois primeiros reforços para a nova temporada: Antunes e Pedro Porro. Dois laterais com invulgar denominador comum: ambos têm vistosas tatuagens de leões (animal que é símbolo do clube) nos braços.O internacional português, de 33 anos, chega a Alvalade a custo zero depois de ter terminado contrato com os espanhóis do Getafe. É um regresso do defesa-esquerdo ao futebol português que se destacou ao serviço do P. Ferreira, antes de rumar à Roma. "É sempre excecional representar um clube como o Sporting. É um voto de confiança enorme depois de um ano difícil", disse Antunes ao canal do clube, não escondendo o orgulho por chegar a um dos três grandes do futebol português. "Foi sempre um sonho de criança poder representar um grande clube de Portugal. Sempre fui caraterizado pela garra em cada jogo e cada treino e pela vontade vencer. São as minhas maiores caraterísticas e espero incutir isso neste grupo. Venho com vontade de vencer troféus", atirou o defesa que na temporada passada cumpriu apenas três jogos ao serviço do Getafe devido a uma lesão grave no joelho direito. Antunes, que assinou por duas épocas, vai discutir o lugar com Nuno Mendes, jovem da formação lançado na reta final do campeonato por Rúben Amorim.Já o espanhol Pedro Porro chega por empréstimo de dois anos do Manchester City. Os leões ficam com opção de compra no final da cedência. O namoro entre o Sporting e o jovem de 20 anos era antigo. O defesa vai ocupar a vaga de Ristovski, uma vez que o macedónio não entra nos planos de Rúben Amorim."O Sporting é um grande de Portugal e o projeto entusiasmou-me. É um grande passo na minha carreira. Venho para dar tudo e fazer um grande campeonato. Disseram-me que o Sporting estava interessado e como é um grande clube aceitei", disse o espanhol que na época passa esteve cedido ao Valladolid, equipa que terminou a La Liga na 13ª posição.O Sporting vai continuar a atacar o mercado. Feddal (Betis) e Pedro Gonçalves (Famalicão) estão praticamente fechados, enquanto Nuno Santos (Rio Ave) é pretendido.Pione Sisto está muito perto de reforçar o ataque do Sporting. Segundo o portal dinamarquês ‘Tipsbladet’, o avançado, de 25 anos, foi sondado pelo Midtjylland (Dinamarca), mas prefere jogar em Portugal. Sisto não entra nos planos do Celta de Vigo e, por isso, resta saber se chega a Alvalade em definitivo ou por empréstimo.