"Aproveitou bem as férias": Forma física de Tengstedt gera críticas

Tengstedt regressou das férias com peso a mais e isso provocou várias críticas entre os adeptos do Benfica. As fotos dos treinos que as águias disponibilizaram mostram as formas avantajadas do dinamarquês. "Aproveitou bem as férias", "Pouco profissional" foram algumas das frases dos internautas que não deixaram passar a má forma do avançado.Tengstedt chegou ao Benfica no inverno passado proveniente do Rosenborg. Custou sete milhões de euros (mais três por objetivos) e somou apenas 22 minutos nos quatro jogos realizados. O jogador dinamarquês vai fazer a pré-temporada e ainda não é certo que fique no plantel de Roger Schmidt em 2023/24.