As primeiras semanas da pré-temporada do Benfica, que começa quarta-feira, vão ser decisivas para Roger Schmidt decidir quais os centrais que vai querer no plantel em 2023/24. Com Otamendi, António Silva e Morato garantidos, sobra mais um lugar para três nomes: Lucas Veríssimo, João Victor e Tomás Araújo.









