O apuramento da seleção nacional de futebol para o Mundial do Qatar, que se realiza no final do ano, garante desde logo a entrada de 10,09 milhões de euros nos cofres da Federação Portuguesa de Futebol. Dito de outra forma, esta é a verba que está em jogo na partida desta quinta-feira frente à Turquia, no primeiro play-off de qualificação, que se realiza no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45.