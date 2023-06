Os responsáveis pelo futebol da Arábia Saudita ponderam entregar o comando técnico da seleção daquele país a Jorge Jesus. Segundo revela o jornal ‘Al Ryadh’, já haverá mesmo um princípio de acordo com o treinador português de 68 anos, que está de saída do Fenerbahçe, da Turquia. De acordo com os termos da notícia, Jesus vai ganhar 10 milhões de euros por época num contrato válido até ao Mundial de 2026.









Ver comentários