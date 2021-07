Argentina bate Brasil e soma 15.º título na Copa América, o primeiro desde 1993

A Argentina conquistou no sábado a Copa América em futebol pela 15.ª vez, acabando com um 'seca' de 28 anos sem títulos, ao bater o Brasil por 1-0, na final disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O ex-benfiquista Ángel Di Maria, assistido por Rodrigo de Paul marcou, aos 22 minutos, o golo da seleção 'albi celeste', que não vencia uma competição desde 1993 e tinha perdido as duas finais com os 'canarinhos', em 2004 e 2007.

Com o 15.º, e primeiro na 'era' Lionel Messi, a Argentina igualou o Uruguai no primeiro lugar do 'ranking' da prova, com o Brasil, que era o detentor do título, a manter-se com nove cetros, no terceiro lugar da tabela.