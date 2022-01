Arouca dá a volta e bate Estoril no acerto da Liga

Contas certas na Liga 2021/2022. O Arouca foi esta quinta-feira ao terreno do Estoril vencer, por 2-1, com uma reviravolta emocionante, que chegou nos descontos.









A equipa do Estoril, que somou o quinto jogo seguido a perder, foi melhor até ao descanso e teve sorte na forma como chegou à vantagem (lance infeliz para Abdoulaye). Uma boa jogada pela esquerda do ataque estorilista levou a cruzamento para a área, onde estava o central, que fez autogolo.

No segundo tempo, o Arouca, sempre melhor, teve quatro grandes chances antes da cambalhota no marcador: Bukia (duas vezes), Thales à barra e Leandro (grande defesa de Tiago Silva). O Estoril teve oportunidade de dilatar o marcador com Franco, numa grande jogada, a disparar já na área, mas o guarda-redes Braga defendeu com a cabeça o potente remate.





Já para lá do minuto noventa, André Silva empatou e no último lance do encontro Kouassi deu a vitória ao Arouca, que com este triunfo, após três derrotas seguidas, deu um pulo na tabela, subindo ao 14º lugar.