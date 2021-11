15 minutos à Benfica dão motivação para enfrentar o Barça

Primeiro a ineficácia, depois o susto e finalmente a reviravolta com uma goleada construída nos últimos quinze minutos do encontro. O Benfica está nos oitavos de final da Taça de Portugal depois de vencer o P. Ferreira, que até esteve em vantagem, e antes da ‘final’ de terça-feira com o Barcelona para a Champions.Entre lesionados e carregados com jogos, Jesus mudou alguns jogadores mas manteve o trio atacante que tão boa conta deu na goleada com o Sp. Braga, no último jogo na Luz. Desta vez a equipa não foi eficaz no primeiro tempo.Aliás, foi graças ao desacerto de Everton, Darwin, Rafa e de André Almeida (que foi aposta no eixo defensivo) que o Benfica não chegou ao intervalo com a eliminatória resolvida. Vekic esteve insuperável na baliza pacense.O Paços deu, como era esperado, a iniciativa de jogo, mas tentou sempre que pôde assustar Helton. Em dois momentos: num remate de Lucas Silva e depois num cruzamento que o guarda-redes conseguiu intercetar com dificuldade.Do lado encarnado, o jogo era quase todo canalizado pela esquerda com boas combinações entre Grimaldo e Everton (mais uma boa exibição).Após o descanso, um corte para zona proibida de Vertonghen permitiu a Nuno Santos marcar frente ao clube onde foi formado. Um balde de água fria para os encarnados que ainda assim reagiram bem com Darwin a cabecear à barra após passe de Pizzi , que tinha entrado antes de Seferovic. O suíço viria a ser decisivo.Já dentro dos minutos finais, o Benfica arrancou para a goleada. Primeiro com um golaço de livre de Grimaldo. Depois entrou em ação Seferovic, que não jogava, devido a lesão, desde agosto. O suíço marcou de cabeça após passe de Taarabt. Rafa fez o 3-1 com um remate colocado e nos descontos Everton fechou as contas a passe de Seferovic. Foram verdadeiros 15 minutos à Benfica.Jorge Jesus arriscou quando estava a perder e mudou de esquema tático com a entrada de Taarabt e Pizzi (passou a jogar em 4x4x2). Seferovic entrou e acabou por ser decisivo com um golo e uma assistência. Boas notícias para a Champions.Vertonghen fez um jogo positivo, ponto de ordem. Contudo, um jogador com a experiência do belga não pode fazer um corte incompleto para uma zona proibitiva. Este tipo de erros não pode acontecer, até porque vem aí o Barcelona.Sem casos e sem falhas. Manuel Oliveira, sempre bem auxiliado pelos assistentes, puxou várias vezes do cartão amarelo (para punir faltas de jogadores do Paços) e quase sempre com justificação. Deixou jogar... e bem.