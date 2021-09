Cristiano Ronaldo é o máximo goleador por seleções com 111 golos, deixando para trás o iraniano Ali Daei (109).A reviravolta de Portugal com a Irlanda aconteceu nos descontos com um bis do capitão que até tinha falhado um penálti, em jogo da qualificação para o Mundial do Qatar do próximo ano.O regresso à competição, depois de um Europeu que ficou aquém do esperado, trouxe uma seleção nacional mais ofensiva, mas só na teoria.