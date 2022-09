Arrancada a ferros: Penálti nos descontos decide vitória encarnada

O jogo parecia perdido, com o Vizela a surpreender no Estádio da Luz, mas, numa reta final imprópria para cardíacos, o Benfica arrancou a quinta vitória na Liga e, aconteça o que acontecer, vai manter a liderança isolada no final desta jornada.Importa, no entanto, sublinhar que o Vizela fez um grande jogo e que esteve à beira de travar a caminhada vitoriosa das águias. Até que, ao minuto 76, Neres fez magia e, com um potente remate de pé esquerdo, à entrada da área, empatou.E é justo referir que, ainda com pelo menos quinze minutos de jogo pela frente, o Vizela não estacionou um autocarro na defesa e até criou boas jogadas de ataque, travando o que poderia ter sido uma espécie de cavalgada final do Benfica.Só que, já com o cronómetro a marcar mais de cem minutos, Fábio Veríssimo apontou para a marca da grande penalidade. Rafa surgiu no ataque pela direita e desferiu um potente remate, com a bola a embater no cotovelo esquerdo de Diego Rosa, que estava no interior da área. Chamado a marcar, João Mário faturou aos 90+12’.O Benfica entrou dominador, como se esperava, mas lento e pouco esclarecido. Por outro lado, foi percetível, logo no arranque da partida, que Álvaro Pacheco tinha urdido uma estratégia acertada e que os seus homens tinham percebido claramente a lição do treinador.A história desta partida começou ao minuto 10, quando Neres trabalhou bem na direita, centrou em arco e Gonçalo Ramos, num cabeceamento ‘a pingar’, acertou na barra. Ficou a ideia de que a turma encarnada tinha descoberto o caminho da baliza, mas foi puro engano.Após mais uma ou duas incursões pela direita, sempre anuladas pelas duas linhas de quatro da turma minhota, surgiu o contragolpe que calou a Luz. Ao minuto 20, os encarnados perderam a bola a tentar entrar pelo centro do terreno, o esférico sobrou para Kiko Bondoso que, de forma magistral, lançou Osmajic em velocidade e este, com um remate forte, de pé esquerdo, bateu Odysseas.Já na reta final do primeiro tempo, João Mário ia fazendo de um centro um belo golo de livre direto. A bola beijou o poste, após uma impressionante defesa de Fabijan Buntic. Na segunda parte, o Benfica jogou melhor e conquistou a vitória mais difícil da era Robert Schmidt.A turma de Álvaro Pacheco entrou no Estádio da Luz para jogar olhos nos olhos com o líder do campeonato e esteve à beira de travar o voo vitorioso das águias. Uma dupla linha de quatro, de grande eficácia, quase carimbava uma surpresa.Foi uma primeira parte para esquecer (ou lembrar) por parte da equipa do Benfica. Jogo previsível, sem grandes ideias, mas sobretudo muito lento. Foi a segunda vez, em poucos dias, que deu um golo de avanço. A terceira pode ter outro desfecho.O penálti de Diego Rosa vai dar muito que falar, mas foi validado pelo VAR António Nobre. O calcanhar de Aquiles de Fábio Veríssimo foi o aspeto disciplinar. Sobretudo o primeiro amarelo para Gonçalo Ramos, que nem sequer cometeu infração."Ramos expulso? O cartão vermelho para o Gonçalo é inaceitável, o lance e a decisão é inacreditável! Não sei porque é que o árbitro não foi ao ecrã ver, com o VAR: era penálti", reagiu esta sexta-feira o técnico Roger Schmidt, comentando o lance polémico aos 90+1’.Apesar das dificuldades que o Vizela criou ao Benfica, o técnico alemão destacou a "boa vitória" da sua equipa. "Tivemos de lutar até ao último minuto pela vitória, mas a equipa mostrou muita alma, acreditando sempre no triunfo, e penso que conseguimos a recompensa. Foi preciso muito tempo para o golo do empate. Foi uma boa vitória", realçou Schmidt.O treinador do Benfica não deixou de agradecer aos adeptos benfiquistas que "empurraram a equipa" no Estádio da Luz. "Foram três pontos importantes, porque a equipa acreditou. Os jogadores mostraram que queriam ganhar este jogo, mesmo se na primeira parte não estivemos tão bem. Tivemos de trabalhar. Os adeptos empurraram a equipa para a frente até ao último segundo", referiu o técnico alemão depois da quinta vitória do Benfica na Liga."O Ricardo Horta é jogador do Sp. Braga. Esta questão tem sempre algum impacto na parte emocional. Vamos vê-lo na sua plenitude", disse Artur Jorge, treinador dos minhotos, sobre a ida falhada do jogador para o Benfica."Sempre quis terminar a carreira em Portugal, mas no Benfica comecei a perder algum controlo. O Anderlecht chegou na altura certa", afirmou esta sexta-feira Vertonghen na apresentação pelo clube belga."O Benfica é verdadeiramente um grande clube mundial. As equipas que defrontam o Benfica jogam com 11 jogadores dentro da área", disse Yaremchuk, vendido pelas águias ao Brugge por 16 milhões de euros.Um golo sofrido e uma defesa, em jogo com pouco trabalho.Esforçado mas por vezes pouco lúcido a conduzir jogadas de ataque.Que grande jogo fez este jovem central. Cortes de mestre e maturidade a sair a jogar com a bola.O capitão puxou pela equipa e no fim fez de Coates e foi para a frente.Dinâmico, atacante, mas com pouca criatividade para o último passe.Foi dos primeiros a sair porque a equipa precisava de outra coisa ali.O pulmão da equipa não pede licença para rematar (três vezes). Saiu cansado, mas ele queria ficar.O médio está em grande forma e a dizer que vai ser difícil sair da equipa. Transporta jogo com qualidade, pressiona, corta, desmarca e remata. Marcou penálti que valeu três pontos.Ligou a mota na segunda parte e os adversários só o pararam à falta.Recebe e flete para dentro, passa/remata. Fez isto oito vezes e à 9ª fez um golaço. Ressuscitou equipa e estádio.Atirou ao poste aos 10’, depois correu, correu e lutou. Foi (mal) expulso por alegada simulação.Entrou bem no jogo e fez centros tensos e perigosos.Domina a zona do meio-campo com sabedoria.O croata tem que fazer mais do que tabelar.Sem tempo para muita coisa.