Artur Soares Dias arbitra pela sétima vez dérbi entre Sporting e Benfica

O árbitro Artur Soares Dias vai dirigir pela sétima vez um dérbi entre Sporting e Benfica, no domingo, para a 16.ª jornada da I Liga, revelou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação do Porto, de 43 anos e internacional desde 2010, vai arbitrar pela 23.ª vez um jogo entre 'grandes', naquele que vai ser o seu sétimo dérbi lisboeta, o segundo no Estádio da Luz, em Lisboa.

Artur Soares Dias dirigiu o embate entre 'leões' e 'águias' no recinto 'encarnado' para o campeonato na época passada, quando a formação liderada por Rúben Amorim foi vencer os então comandados por Jorge Jesus por 3-1, em 03 de dezembro de 2021, com golos de Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes, tendo Pizzi reduzido, já nos descontos, para o Benfica.

Até esse encontro, o mais conceituado árbitro nacional no ativo tinha dirigido cinco dérbis da capital, todos para o campeonato e no Estádio José Alvalade, entre os quais o triunfo do Benfica sobre o Sporting, por 4-2, em 03 de fevereiro de 2019, com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, de grande penalidade, para os 'encarnados', e de Bruno Fernandes e Bas Dost, também de penálti, para os 'verde e brancos'.

Antes, o juiz esteve no empate 1-1, em 2016/17, nos triunfos 'encarnados' por 1-0, em 2015/16, e 2-0, em 2010/11, e na vitória 'leonina' por 1-0.

No dérbi marcado para domingo, Soares Dias vai ter como assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, o quarto árbitro vai ser Rui Costa, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins.

O dérbi entre Benfica, líder do campeonato, com 40 pontos, e Sporting, quarto colocado, com 28, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Também esta sexta-feira foi revelada a nomeação pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF de Gustavo Correia, também da associação do Porto, para a receção do FC Porto, campeão nacional e terceiro classificado, com 33 pontos, ao Famalicão, 13.º, com 17, igualmente no domingo, mas às 20h30.