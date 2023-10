"As especulações magoaram-me": Avançado da Roma chora após marcar golo da vitória e reage ao escândalo das apostas

O avançado Stephan El Shaarawy chorou após marcar o golo decisivo da vitória da Roma na receção ao Monza, este domingo. No final do encontro, o futebolista comentou pela primeira vez o facto de ter sido associado ao escândalo de apostas desportivas em Itália."As especulações magoaram-me, mas tenho a consciência tranquila a 100 por cento. Dói ouvir estas inverdades", apontou o jogador, em declarações citadas pela Sky Sport.Um golo de El Shaarawy aos 90 minutos deu, este domingo, o triunfo à Roma, treinada pelo português José Mourinho, sobre o Monza , por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga italiana de futebol."Como se pode pensar em desrespeitar o futebol quando este desporto nos oferece emoções como esta de marcar e comemorar junto dos adeptos? É uma das emoções mais lindas. Sempre pensei só nisso: jogar e divertir-me", assegurou.Esta quinta-feira, o clube condenou, num comunicado, as "repetidas especulações" em torno tanto de El Shaarawy como do defesa Zalewski. E este sábado, o treinador José Mourinho defendeu os dois atleta s , lamentando o "prejuízo para a imagem dos jogadores se não forem culpados".No sábado passado, o jornal Corriere dello Sport revelou o envolvimento dos futebolistas