As polémicas ao longo da vida de Pelé

Pelé, o jogador mais importante na história do futebol brasileiro, viu-se envolvido em várias polémicas ao longo da vida. A maior parte surgiu já depois de se ter retirado dos relvados.

Contra a ditadura militar

Pelé era contra a ditadura militar vivida no Brasil (1964-1985) e tornou-se um crítico assíduo do regime. Chegou mesmo a revelar, anos mais tarde, que, apesar de ter sido convidado a alinhar pela seleção ‘canarinha’ no Mundial de 1974, não o fez "por desgosto em relação ao regime político do país".

O namoro com Xuxa

O namoro com a então aspirante a modelo Xuxa, na década de 80, era do conhecimento público e fez correr muita tinta. O relacionamento coincidiu com a altura em que foi lançado o filme "Amor, Estranho Amor", em que Xuxa protagoniza uma cena erótica com um jovem de 12 anos. Apesar de o tema ter dado muito que falar ao longo dos anos, Pelé nunca comentou o assunto.

A filha ‘indesejada’

Numa entrevista dada em 1991, Sandra Nascimento, que veio a ser vereadora da cidade de Santos uns anos mais tarde, revelou ser filha do astro brasileiro. Inicialmente, Pelé negou a paternidade e Sandra iniciou uma disputa judicial para que se pudesse confirmar a veracidade das suas declarações.

Este processo durou cinco anos. Em 1996, um teste de ADN corroborou a história de Sandra Nascimento, que desde então pôde passar a usar o apelido do pai.

A filha ‘indesejada’ de Pelé acabou por falecer em 2006, de cancro da mama. Apesar dos seus pedidos, Pelé nunca chegou a visitá-la.

A rivalidade com Diego Maradona

Diego Armando Maradona é considerado um dos grandes rivais de Pelé, apesar de ter surgido no panorama futebolístico uns anos mais tarde.

A rivalidade entre os dois astros do futebol nunca desapareceu, nem mesmo quando já nenhum dos dois atuava em campo.

Ao longo dos anos, foram várias as picardias de parte a parte, tendo Pelé dito em entrevista, numa dessas ocasiões, que "antes de falar do Pelé, Maradona precisa de pedir autorização ao Zico, a Sócrates, a Romário, ao Tostão e a Rivelino".

"O Pelé calado é um poeta"

Em 2005, Pelé envolveu-se numa nova polémica, desta feita com o compatriota Romário, o segundo jogador brasileiro com mais golos na história do futebol.

"Igual a Pelé não tem nem vai ter", disse o ex-jogador do Santos, afirmando que Romário se devia retirar. Em resposta, Romário comentou: "O Pelé calado é um poeta".