Associação dos Jornalistas de Desporto condena agressões no final do jogo em Guimarães

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto lamentou esta quinta-feira as agressões de 1que foram vítimas alguns jornalistas e repórteres de imagem por parte de adeptos croatas no final do jogo desta quarta-feira entre o Vitória de Guimarães e o Hajduk Split.



O organismo apela a que os adeptos sejam levados à justiça "e que os repórteres sejam indemnizados".

"Os autores das agressões, bem documentadas em imagens, foram adeptos do clube croata, que empurraram e deitaram ao chão repórteres que os filmavam legitimamente", pode ler-se no comunicado. De acordo com o CNID, estas agressões aconteceram na sequência de outras reportadas na passada sexta-feira junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, onde foi atacada uma equipa de reportagem da TVI/CNN.



A Associação chama ainda à atenção das autoridades "para a necessidade de garantir a integridade física dos Jornalistas em serviço".