Atraso na venda irrita Bruno Fernandes

Bruno Fernandes está "irritado" com a demora na sua saída do Sporting para o Manchester United. A imprensa inglesa garantiu esta sexta-feira que o médio se encontra insatisfeito com os dois clubes por atrasarem a transferência.O internacional português mantém o desejo de jogar em Inglaterra e estará a pressionar as partes envolvidas para fecharem o negócio o quanto antes. O jogador, de 25 anos, prefere mudar-se para os ‘red devils’ ainda este mês em vez de esperar pelo mercado de verão.O Sporting não abdica de receber 70 milhões de euros pelo seu capitão. A SAD aceita apenas 60 milhões fixos, mas os dez milhões a pagar mediante o desempenho de Bruno Fernandes terão de estar dependentes de objetivos alcançáveis. O clube inglês insiste nos 50 milhões e outros dez por objetivos. O montante variável até poderia subir, mas teria de ser diluído por várias épocas e ficar dependente de metas coletivas, como a conquista da Liga inglesa ou da Champions.Os leões estão apostados num jogo de paciência. Por um lado, Jorge Mendes garantiu há poucos dias que o médio será colocado, o mais tardar, no verão. Por outro lado, os verdes-e- -brancos estão convencidos que o Man. United acabará por abrir os cordões à bolsa.Os adeptos exigem reforços e o treinador, que já disse aos dirigentes que quer seis contratações, das quais dois médios, voltou a garantir esta sexta-feira que o clube está empenhado no mercado.Andraz Sporar fez esta sexta-feira o primeiro treino com os novos colegas, um dia depois de ter sido apresentado. O Sporting já recebeu o certificado internacional do avançado, que poderá estrear-se segunda-feira, em Alvalade, com o Marítimo.O presidente da Assembleia-Geral do Sporting comunicará terça-feira se defere o pedido de uma AG destitutiva. Rogério Alves, que esteve esta sexta-feira a acompanhar a conferência do processo, informará em primeiro lugar os proponentes da AG.