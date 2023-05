Os áudios do VAR do jogo FC Porto-Famalicão (3-2) podem ser decisivos para apurar a verdade na troca de acusações entre Pepe e Colombatto, com o central portista a afirmar que o famalicense lhe chamou “mono” (símio, macaco em espanhol).



Pepe não calou a sua revolta e ainda no decorrer do jogo da Taça de Portugal queixou-se ao árbitro da atitude do adversário.









Ver comentários