Adeptos sportinguistas ao rubro com clássico no Dragão. Veja o momento

FC Porto e Sporting defrontam-se esta sexta-feira num Clássico no Estádio do Dragão.O apito inicial está marcado para as 20h15, num jogo importante para as contas do campeonato e numa altura em que as duas equipas estão separadas por seis pontos.

O jogo com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de futebol de Braga, pode deixar, em caso de vitória, o FC Porto 'embalado' para o título, com 12 pontos de vantagem para o Sporting, ou, em contrapartida, relançar a candidatura do Sporting, que poderá reduzir a desvantagem para três pontos em caso de triunfo.

A um terço do final do campeonato, o grande risco está do lado do Sporting, com o campeão em título 'proibido' de perder, sob pena de ver o rival alargar a distância para 'complicados' nove pontos e ter ainda vantagem no confronto direto.

Na primeira volta, no Estádio José Alvalade, as duas equipas empataram 1-1, depois de na última época também terem empatado nos dois jogos do campeonato.

Ao minuto Atualizado a 11 de fev de 2022 | 18:47

18:40 | 11/02 Adeptos leoninos ao rubro Os adeptos sportinguistas já fazem a festa, entoando cânticos nas horas que antecedem o jogo. A PSP prevê cerca de 3500 adeptos na caixa de segurança que será escoltada até ao Dragão, num percurso de cerca de 20 minutos. A carregar o vídeo ...