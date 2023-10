Avançado do Boavista nos convocados da Eslováquia para defrontar Portugal

O avançado Róbert Bozeník, que representa o Boavista, da I Liga, integrou esta quinta-feira a convocatória da seleção da Eslováquia para os dois encontros com Portugal e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2024 de futebol.

Referência das 'panteras' no início de 2023/24, com cinco golos e duas assistências na I Liga, o dianteiro voltou a ser chamado pelo técnico italiano Francesco Calzona.

Róbert Bozeník, de 23 anos, contabiliza 33 partidas e cinco tentos pela seleção principal da Eslováquia.

Portugal defronta a Eslováquia em 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu.

A Eslováquia visita depois o Luxemburgo, em 16 de outubro.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Lista dos 28 convocados:

Guarda-redes: Martin Dúbravka (Newcastle, Ing), Marek Rodák (Fulham, Ing) e Henrich Ravas (Widzew Lódz, Pol).

Defesas: Peter Pekarík (Hertha Berlim, Ale), Michal Tomic (Slavia Praga, Cze), Norbert Gyömbér (Salernitana, Ita), Denis Vavro (Copenhaga, Din), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain, Fra), Dávid Hancko (Feyenoord, Ned), Vernon De Marco (Hatta Club, EAU), Lubomir Satka (Samsunpor, Tur) e Erik Jirka (Viktoria Plzen, Cze).

Médios: Stanislav Lobotka (Nápoles, Ita), Patrik Hrosovský (Genk, Bel), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona, Ita), Jakub Kadák (Luzern, Sui), László Bénes (Hamburgo, Ale) e Dominik Holly (Trencin).

Avançados: Róbert Mak (Sydney FC, Aus), Ivan Schranz (Slavia Praga, Cze), Tomás Suslov (Groningen, Ned), Lucas Haraslín (Sparta Praga, Cze), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomir Tupta (Slovan Liberec, Cze), Róbert Bozeník (Boavista), Dávid Duris (Zilina) e Leo Sauer (Feyenoord, Ned).