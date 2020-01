Avançado do FC Porto Zé Luís perto de ser reforço do Tottenham por empréstimo

O avançado cabo-verdiano do FC Porto, Zé Luís, está muito perto de ser reforço do Tottenham, segundo avança a SIC Notícias.Zé Luís deverá seguir para Inglaterra nos mesmos moldes do negócio de Gedson Fernandes, empréstimo com opção de compra. O empresário Jorge Mendes estará envolvido no negócio.José Mourinho deverá reforçar a equipa londrina com dois jogadores que atuavam no campeonato português.