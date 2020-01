Avançados na montra para sair do FC Porto

O FC Porto dá prioridade à venda de um ou dois avançados do plantel até ao termo da época e as saídas até poderão ocorrer até ao fim deste mês, caso as propostas sejam irrecusáveis. De todos os setores da equipa, o atacante é aquele em que a SAD está mais recetiva para negociar, apurou oSoares, Aboubakar e Marega só têm contrato até 2021. Mas, acima de tudo, a SAD detém 100% dos passes do brasileiro e do camaronês e 95% do maliano. Também os direitos económicos de Zé Luís (contrato até 2023) pertencem inteiramente aos dragões.Na venda destes jogadores, a percentagem contabilizada para os 78 milhões de euros em mais-valias que a SAD tem de encaixar até 30 de junho será superior à de Danilo (80% do passe), Corona (70%), Otávio (67,5%) ou Alex Telles (10% da venda vai para o Galatasaray).