Barcelona contrata jogador que deixou o clube há 12 anos

O Barcelona completou a contratação de Oriol Romeu, médio formado no clube que abandonou os 'blaugrana' há 12 anos.

Aos 31 anos, o jogador deixa o Girona a troco de cinco milhões de euros e ruma a Camp Nou, a pedido do treinador Xavi Hernández, segundo o jornal espanhol Marca.

Em agosto de 2011, Oriol Romeu saiu do Barcelona para ir representar os ingleses do Chelsea. Passou grande parte da carreira em Inglaterra, nomeadamente ao serviço do Southampton, entre 2015 e 2022. Chegou aos espanhóis do Girona no verão passado por um valor idêntico àquele pelo qual foi agora transferido para o Barcelona.

O centrocampista assina contrato até julho de 2026 e fica com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.