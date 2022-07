Barcelona tenta contratar Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes na Catalunha abordado por dirigentes do clube

O Barcelona está interessado na contratação de Cristiano Ronaldo. Segundo apurou o CM, o empresário Jorge Mendes está na Catalunha e foi abordado por dirigentes do Barça no sentido de perceber se o capitão da seleção nacional estaria disponível para uma eventual transferência.

Esta segunda-feira, antes ainda de o Barcelona se mostrar interessado, Cristiano Ronaldo falhou o arranque da pré-época no Manchester United, por motivos familiares.

Além do futuro de Cristiano Ronaldo (Man. United), o agente Jorge Mendes esteve ainda a tratar dos processos de Rúben Neves (Wolverhampton) e Bernardo Silva (Manchester City), que também são alvo do Barcelona. O futuro de Francisco Trincão, alvo do Sporting, foi outro dos assuntos abordados.

A possível mudança de Cristiano Ronaldo para a Catalunha pode cair que nem uma bomba no futebol espanhol. O craque português, de 37 anos, esteve nove épocas no Real Madrid. Durante esse período, teve sempre como principal rival o Barcelona, de Lionel Messi, que entretanto saiu para o Paris Saint-Germain.