"Batemos no fundo": Gerard Piqué desapontado com resultado do Barcelona frente ao Bayern

"Batemos no fundo". Foi assim que Gerard Piqué classificou a goleada sofrida perante o Bayern Munique esta sexta-feira no Estádio da Luz.



O futebolista considerou que aquilo que se viu na Luz foi uma vergonha. Piqué vai mais longe e até se ofereceu para ser o primeiro a sair.

"Partida horrível, uma sensação nefasta, de vergonha. Não se pode competir assim, vir para a Europa assim. Já não é a primeira vez que nos ganham assim. O clube precisa de mudanças, não falo de jogadores, do treinador, o clube precisa de mudanças sérias. Se me tenho de ir embora para que venha sangue novo, ofereço-me para ir. Já não é a primeira nem a segunda vez que isto acontece. Creio que tocámos no fundo, temos de refletir internamente e definir o que é melhor para o Barcelona", disse o defesa.



O Barcelona saiu derrotado por 2-8 frente ao Bayern.