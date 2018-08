Sporting empresta Matheus Pereira ao Nuremberga

Mercado de verão chega ao fim esta sexta-feira.

18:25

A Liga de Clubes fez nova atualização e há a novidade de que Adel

Taarabt foi

inscrito pelo

Benfica

.

- O Rayo Vallecano anunciou a contratação de Bebé, a título definitivo, até 2021.





OFICIAL | Bebé es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano. Firma hasta el 30 de junio de 2021.

¡Bienvenido de nuevo a casa!?? pic.twitter.com/dlApX8XHia — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 31 de agosto de 2018





- O FC Nuremberga anunciou a contratação do extremo do Sporting, por empréstimo de um ano, que vai agora atuar na I Liga alemã de futebol.Depois do empréstimo ao Desportivo de Chaves na temporada passada, o extremo brasileiro de 22 anos fez a pré-temporada no plantel principal dos 'leões', mas ficou de fora na primeira jornada da Liga portuguese e expressou o seu descontentamento nas redes sociais, perante a decisão do treinador José Peseiro.Como tal, foi afastado da equipa, regressando aos treinos na semana que antecedeu o dérbi com o Benfica, tendo sido convocado, mas ainda assim a decisão dos responsáveis 'leoninos' foi a de emprestar o jogador, que no ano passado anotou sete golos, em 27 jogos."Valeu a pena termos mantido a luta até ao fim. O Matheus vai expandir as nossas opções no ataque e nas laterais", afirmou o diretor desportivo do Nuremberga, Andreas Bornemann, em declarações no sítio oficial do clube na internet.- O FC Porto anunciou a contratação do internacional holandês, do Wolfsburgo, por empréstimo com opção de compra no final da temporada, que chega à cidade portuense para reforçar o meio-campo do treinador, Sérgio Conceição.Os 'dragões' confirmaram a médio de 21 anos, que conta seis presenças na seleção principal da Holanda, através do sítio oficial na Internet.Antes de chegar aos alemães do Wolfsburgo, em 2016/17, Bazoer jogou na equipa principal do Ajax, no qual terminou a formação iniciada no PSV Eindhoven.- O lateral-esquerdo espanholtrocou o campeão alemão de futebol, Bayern de Munique, pelo campeão francês, Paris Saint-Germain (PSG), num contrato válido por três temporadas."Juan Bernat pediu-nos para aceitar a oferta do Paris Saint-Germain e para o libertar do seu contrato. Aceitámos o seu pedido e chegámos a acordo com o PSG em conversações muito boas. O Juan foi sempre um profissional e teve uma grande contribuição para os oito títulos conquistados", contou o diretor desportivo dos germânicos, Hasan Salihamidzic.O internacional espanhol de 25 anos, tetracampeão alemão, chegou aos bávaros em 2014, transferindo-se do Valência, somando 113 presenças, nas quais apontou cinco golos e fez 10 assistências, conquistando uma Taça da Alemanha e três Supertaças.- O médio nigeriano, ex-Bursaspor (Turquia), é reforço do Vitória de Setúbal até ao final da época por empréstimo do FC Porto.Apesar de ter outras propostas em cima da mesa, o jogador, de 25 anos, que em 2016/17 já tinha atuado no Vitória de Setúbal, optou por regressar ao Estádio do Bonfim.- O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a transferência do antigo jogador do Sporting,para o clube. Através de uma publicação partilhada na página oficial do clube, o Rio Ave deu as 'boas-vindas' a Coentrão.O mercado de transferências de verão chega ao fim esta sexta-feira e são vários os pormenores que se vão sabendo ao longo do dia.