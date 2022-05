Belenenses SAD cai e só luta pelo play-off

Num jogo com final dramático, o Belenenses SAD permitiu ontem a reviravolta do Famalicão e perdeu por 3-2, ficando apenas com hipóteses de ir disputar o play-off (defronta o 3º da II Liga). Este resultado deixa a equipa do Arouca a salvo e com a manutenção garantida.









A equipa do Belenenses SAD entrou para este jogo a depender apenas de si para ficar na Liga. Ganhou ascendente, mas acabou por chegar ao golo com alguma sorte. Baraye tem mais uma arrancada e cruzou para a área, onde o defesa Alex Nascimento numa tentativa de desviar a bola, colocou-a na própria baliza.

Na segunda parte, as equipas baixaram o ritmo. Mas mesmo assim foi o Famalicão quem criou mais perigo. Primeiro num remate de Jhonder Cadiz ao poste e depois foi Heriberto quem não acertou com a baliza.





Mas o golo do empate não tardou e chegou pelo pé de Marín (67’). Só dava Famalicão e o recém-entrado Bruno Rodrigues consumou a reviravolta. Já nos descontos, o Belenenses SAD forçou o empatou por Baraye. Mas o golpe final chegou por Pêpê (90+5’), que garantiu a vitória do Famalicão.