Filho salva pai de perder pontos na vitória do FC Porto frente ao Estoril

Luis Díaz está numa rotação diferente dos outros. Joga fácil, tem talento e acima de tudo tem caraterísticas de líder. Foi ele quem liderou a revolta portista, depois de a equipa estar a perder por 2-0. Percebe-se o interesse dos ‘tubarões’ europeus .Bruno Pinheiro foi atrevido e pagou caro. Conseguiu uma vantagem de dois golos, mas a sua ambição de querer enfrentar o líder olhos nos olhos custou-lhe caro. A ele e à sua equipa que não vence há quatro jogos (três derrotas consecutivas).Boas decisões nos golos anulados a Chiquinho (Bruno Lourenço estava 14 centímetros fora de jogo) e a Rui Fonte (Gamboa derruba, sem necessidade, Evanilson dentro da área). Bem ao assinalar penálti na falta de Wendell sobre Chiquinho.Artur aproveita um corte falhado de Corona para preparar o remate forte que embateu em Mbemba e ganhou efeito, acabando por trair o guarda-redes portista Diogo Costa.Luis Díaz ganha espaço na direita de defesa canarinha, entra na área e atira forte por entre as pernas do guarda-redes Thiago Rodrigues, repondo o empate na partida (2-2).Francisco Conceição tem uma entrada de rompante a cruzamento de Luis Díaz e faz o golo da reviravolta portista, com uma celebração eufórica e um abraço sentido ao pai, Sérgio.Traído com o desvio de Mbemba no primeiro do Estoril. De resto, pouco ou nenhum trabalho.Jogo fraco. No lugar de João Mário, comprometeu no lance do primeiro golo do Estoril.Os canarinhos pouco atacaram no primeiro tempo, é certo, mas mostrou-se desconcentrado. No 1-0 teve a infelicidade de a bola desviar em si.Bem no futebol aéreo. Não tão seguro como em jogos anteriores nos duelos pelo chão.Quase nunca conseguiu parar Chiquinho e, quando o fez, cometeu penálti. Fraco.Emprestou ao meio-campo o habitual músculo, mas com pouca clarividência no apoio aos homens da frente. Melhorou após o descanso.Esperava-se dele rasgo, visão de jogo e imprevisibilidade, que quase nunca se viram no primeiro tempo.Muito pouco em jogo até ao intervalo. Transfigurou-se após o descanso e a reviravolta teve muita responsabilidade sua.Muita luta, mas pouca bola. Ação decisiva no golo de Taremi.Mais uma exibição intensa. O trabalho realizado foi traduzido com o golo que deu início à reviravolta.Palavras para quê? Virou o jogo a favor dos dragões. Vai ser uma pena para o adepto do futebol português quando sair. Decisivo no 2-1, fez o 2-2 e assistiu para a reviravolta. Impressionante.Deu profundidade.Um remate perigoso e pouco mais.Cabeceamento com perigo.Entrou e marcou. Estrelinha."Na primeira parte não fomos a equipa que normalmente somos. Não sei se esta pausa e o tempo de festas condicionou um bocadinho (...). Valeu a persistência e o acreditar dos meus jogadores. Era desnecessário sofrer tanto", disse Sérgio Conceição.