Bruno Lage emocionado homenageia "grande referência" e antigo jogador Jaime Graça

O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez referência a Jaime Graça, antigo médio, falecido em 2012, que se destacou ao serviço do clube e que era conhecido como o 'Catalunha', exibindo uma camisola do Benfica com o seu nome e com o número 37.A camisola tem o número 37 e o nome de Jaime Graça, recordando aquele que foi uma grande referência para si.Depois de ter sido 'atropelado' pelos jogadores, o técnico abordou emocionado a homenagem a Jaime Graça. "Foi muito importante para mim. Esta primeira homenagem tinha de ser para ele. Ao meu pai, ao Carlos Carvalhal... Foram muito importantes para eu chegar aqui, assim como o presidente, o Tiago Pinto, o Rui Costa. São muitas pessoas, mas a primeira homenagem teria de ser para ele", disse.Recorde-se que o Benfica sagrou-se campeão nacional este sábado e conquistou o 37.º título.