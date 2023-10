Benfica celebra 20 anos do Estádio da Luz com inauguração do 'mural dos campeões'

O Estádio da Luz festeja esta quarta-feira 20 anos e o Benfica assinalou a data com a inauguração do 'mural dos campeões', que homenageia os 20 melhores futebolistas que jogaram no recinto pelos 'encarnados', depois de votação dos sócios.

Os guarda-redes Oblak e Ederson, os defesas André Almeida, Nélson Semedo, Luisão, Garay, Rúben Dias, Otamendi e Grimaldo, os médios Rui Costa e Aimar, os extremos Simão Sabrosa, Di María, Salvio, Gaitán e Rafa e os avançados Nuno Gomes, Cardozo, Jonas e João Félix foram os 20 jogadores eleitos pelos adeptos para aparecer no mural.

Destes, 10 marcaram presença na cerimónia, que decorreu debaixo de alguma chuva e na qual o presidente Rui Costa, um dos homenageados, descerrou o pano que cobria o mural, com a ajuda dos ex-futebolistas André Almeida, Luisão, Simão Sabrosa, Gaitán, Nuno Gomes, Cardozo e Jonas, para além dos atuais atletas do Benfica Di María e Rafa.

Destaque ainda para a ausência do atual capitão dos lisboetas, o argentino Otamendi, que não acompanhou os colegas de equipa na celebração do aniversário do Estádio da Luz, um dia depois da derrota frente à Real Sociedad (1-0), para a Liga dos Campeões.

"Os cinco anos que vivi aqui foram os mais felizes da minha carreira, tanto dentro de campo, como fora. Quando surgiu o convite para cá estar, foi uma surpresa muito boa. Agradeço a todos os que votaram e por poder fazer parte destes 20 grandes atletas. É muita felicidade", frisou o ex-avançado brasileiro Jonas aos jornalistas, após o evento.

Jonas, de 39 anos, representou as 'águias' durante cinco temporadas, entre 2014/15 e 2018/19, com 137 golos apontados em 183 jogos realizados, e revelou sentir saudades.

"Acompanho sempre o Benfica, mas, quando venho cá, dá mais saudades. Pude estar presente no jogo de ontem [terça-feira]. Depois de parar, não tinha assistido a um jogo e dá mais saudade do ambiente do Estádio da Luz, que é incrível e único", expressou.

O antigo internacional português Nuno Gomes, de 47 anos, representou o Benfica em dois momentos distintos - de 1997/98 a 1999/00 e de 2002/03 a 2010/11 -, num total de 166 tentos em 399 partidas, que o faz entrar no 'top-10' de marcadores da história.

"[Esta homenagem] Significa que o tempo passa a voar e que já estou a ir para velho. Parece que foi ontem. São 20 anos de boas memórias, pois as más fazemos um esforço para esquecer mais rápido. Ficam muito boas memórias de um estádio grandioso, que, para os benfiquistas, significa muito", salientou o ex-dianteiro da equipa 'encarnada'.

Por seu lado, o paraguaio Óscar Cardozo, que, aos 40 anos, ainda joga pelo Libertad, do seu país, agradeceu ao presidente Rui Costa, aos dirigentes e adeptos benfiquistas pela homenagem, nunca pensando em alcançar a marca de 172 golos em 293 partidas.

"Tenho muitas memórias. Passei muitas coisas aqui no Estádio da Luz, fiz muitos golos importantes. Esta recordação é um orgulho para mim e para a minha família. Agradeço aos adeptos por todo o carinho. Isto demonstra que fiz bem o meu trabalho", exultou.

Também André Almeida, que se despediu do Benfica na derradeira temporada, ao fim de 12 anos no clube da Luz, mostrou-se "um privilegiado" por estar incluído neste lote.

"Recordo a minha passagem com muito orgulho e com sensações bonitas. Foram anos fabulosos e incríveis, vividos neste estádio e fora dele, com os nossos adeptos. Sinto-me um privilegiado e muito orgulhoso por este reconhecimento", agradeceu o lateral.

Depois do evento de inauguração do mural, os convidados seguiram para o interior do Estádio da Luz, onde ainda se ouviu o hino do clube e se cortou o bolo de aniversário.