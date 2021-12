Algumas das contratações do Benfica nesta temporada abriram divisões insuperáveis entre Jorge Jesus e o diretor-geral, Rui Pedro Braz, apurou o CM.O treinador sentiu-se engando com as escolhas de alguns reforços em detrimento de jogadores que já estavam no plantel. São os casos de Meité, que levou ao empréstimo de Florentino, e da contratação de Yaremchuk, quando havia no plantel Carlos Vinícius.