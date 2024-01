Benfica consegue apuramento histórico para os 'quartos' da Liga dos Campeões feminina

O Benfica garantiu esta quinta-feira um inédito apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, face ao desaire do Eintracht Frankfurt no reduto do FC Barcelona, por 2-0, na quinta jornada do Grupo A.

A formação 'encarnada', que esta quinta-feira tinha empatado a dois golos com o Rosengard, em Malmö, só não garantiria um lugar no 'top 8' da prova se as alemãs vencessem no Estádio Johann Cruyff.

Patri Guijarro, aos 19 minutos, e a norueguesa Caroline Graham Hansen, aos 73, marcaram os golos das catalães, que já estavam apuradas e garantiram a vitória no Grupo A com o empate do Benfica.

Na classificação, após cinco de seis jornadas, o FC Barcelona soma 15 pontos, contra oito do Benfica, segundo classificado, quatro do Eintracht Frankfurt, terceiro, e um do Rosengard, quarto.

Em Malmö, Jéssica Silva, aos 52 minutos, e a canadiana Marie Alidou, aos 57, apontaram os golos da formação 'encarnada', enquanto Olívia Schough, aos 13, e a japonesa Mia Kadowaki, aos 82, marcaram para as anfitriãs.

Na última ronda, marcada para quarta-feira, o Benfica recebe o FC Barcelona, num jogo com início às 20:00.

Além das campeãs de Espanha e de Portugal, já estão certas nos 'quartos', marcados para 19 e 20 e 27 e 28 de março, as francesas do Lyon, as norueguesas do Brann e as inglesas do Chelsea.