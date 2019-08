Benfica de Luís Filipe Vieira quer 53 milhões de euros na Liga dos Campeões

Luís Filipe Vieira já traçou como meta a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que permitirá um encaixe financeiro na ordem dos 53,5 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.O presidente do Benfica já terá mesmo comunicado este seu desejo ao técnico Bruno Lage. É que as águias já encaixaram, com a entrada na fase de grupos da Champions, 44 milhões de euros, fruto do ranking. Só a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões vale mais 9,5 milhões de euros.Vieira pretende responsabilizar o grupo para esta importante competição, que ajuda a mostrar os jovens jogadores e, também, amealhar uma pequena fortuna, o que permitirá ao Benfica preparar a nova temporada em vantagem face aos rivais FC Porto e Sporting, que vão disputar a Liga Europa.Mas o encaixe financeiro pode ser muito maior. Cada vitória na fase de grupos vale 2,7 milhões de euros, enquanto o empate rende 900 mil euros. À passagem aos oitavos de final acrescenta os tais 9,5 milhões, aos ‘quartos’ mais 10,5 milhões de euros. Às meias-finais soma mais 12 milhões. Ao vencedor está reservado mais 19 milhões, enquanto o finalista vencido fica-se pelos 15.No entanto, há ainda o ‘market pool’, verba das transmissões televisivas (cerca de 292 milhões de euros), que será distribuída por todos os participantes, consoante os jogos disputados.Na época passada, as águias amealharam um pouco menos, cerca de 51,8 milhões de euros, fruto da presença na fase de grupos e dos resultados obtidos. Mas como ficaram em terceiro lugar do grupo, acabaram a disputar a Liga Europa. O recorde de receitas é do FC Porto, que na época passada arrecadou 78 milhões de euros, consequência da chegada aos quartos de final.Bruno Lage vai acompanhar a estreia do Benfica na Liga dos Campeões a partir da bancada. As águias jogam a 17 de setembro, no Estádio da Luz, com o Leipzig. O técnico vai cumprir um jogo de castigo, na sequência da expulsão com o Eintracht Frankfurt, nos quartos de final da Liga Europa.O Benfica anunciou a cedência de Jhonder Cádiz aos franceses do Dijon. O avançado é emprestado até ao final da temporada. Esta será a primeira experiência do jogador no futebol francês, que assinou pelo Benfica no início desta época.Franco Cervi está cada vez mais perto de assinar pelo Getafe. O avançado quer deixar o Benfica para jogar com mais regularidade. Nesse sentido, surge o Getafe, da Liga espanhola. Um emblema que agrada o argentino e Luís Filipe Vieira estuda, por isso, a melhor maneira para libertar o jogador.Andrija Zivkovic procura sair do Benfica para ter mais tempo de jogo e os encarnados estão dispostos a deixar o jogador sair por empréstimo. No entanto, as propostas que têm chegado à Luz não agradaram nem à SAD, nem ao próprio jogador. O Nice parece ser a possibilidade mais forte para o avançado sérvio.O Benfica já tem as datas para os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados começam a prova na Luz, com o Leipzig (17 de setembro), e terminam o grupo a 10 de dezembro com a receção ao Zenit.Persistem as dúvidas no lado direito da defesa do Benfica. André Almeida espreita a titularidade, mas Bruno Lage poderá não querer arriscar e deverá voltar a colocar Nuno Tavares no onze inicial."Clássicos entre Benfica e FC Porto? Faziam-se jogos intensos, o País parava, mas a dimensão de um River Plate-Boca Juniors não tem comparação a nada. Essa é uma das coisas das quais eu sentia falta", afirmou Salvio.O Sp. Braga emprestou Diogo Figueiras ao Rio Ave por uma época. O lateral-direito, de 28 anos, não fazia parte dos planos de Ricardo Sá Pinto e foi oficializado esta sexta-feira pelo clube de Vila do Conde.A Real Federação Espanhola de Futebol quer naturalizar Jeremy Sarmiento, de 17 anos. O extremo do Benfica nasceu em Madrid, tem pais equatorianos e nacionalidade também inglesa.O Sp. Braga tem na dupla de irmãos André e Ricardo Horta a grande esperança para surpreender o Benfica amanhã. Os números não mentem. A influência de ambos tem sido decisiva neste início de temporada. Em conjunto, já marcaram seis dos 14 golos (43%) da formação orientada por Sá Pinto.O mais velho, Ricardo, merece, ainda assim, maior destaque. O extremo, de 24 anos, já marcou em quatro ocasiões, sempre para a Liga Europa.Fez golo na primeira mão da 3ª pré-eliminatória, no triunfo na casa do Brondby (4-2). Depois, marcou todos os golos dos bracarenses no play-off frente ao Spartak Moscovo (triunfos por 1-0 e 2-1). É, aliás, o maior goleador dos minhotos até ao momento. Apesar de só ter cumprido cinco jogos, vai procurar estrear-se a marcar na atual edição da Liga frente ao Benfica.Já o irmão André, de 22 anos, regista dois golos, ambos frente ao Brondby (um em casa e outro fora). Ou seja, também ainda não faturou no campeonato, mas pode ter um trunfo na manga para uma partida que lhe é tão especial. É que o médio, como é sabido, já representou o campeão nacional e tem um grande carinho pelo clube.António Salvador, presidente do Sp. Braga, foi suspenso 132 dias e multado em 861 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação.Em causa estão declarações após a eliminação para a Taça de Portugal frente ao FC Porto na época passada, quando disse: "O que vimos ao longo da época e o que vimos aqui hoje é lamentável para o futebol português. A eurodeputada Ana Gomes tem razão, há muitos criminosos infiltrados em vários sítios da sociedade portuguesa - eu diria que também estão no futebol, na arbitragem, no desporto."Os bracarenses contestam o timing e a própria decisão que consideram "altamente injusta, ilegal e um atentado à liberdade de expressão".