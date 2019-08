Vieira elogia equipa do Benfica: "A jogar assim ninguém nos para"

A jogar assim ninguém nos pára." Foi este o essencial da mensagem de Luís Filipe Vieira no final da vitória frente ao Belenenses (2-0), antes da receção ao FC Porto no próximo sábado (19h00, BTV).O presidente do Benfica mostrou-se agradado com a exibição da equipa. Enalteceu a vitória e o empenho, revelando que "este é o caminho". No entanto, deixou Zambém um alerta de que é necessário "manter o foco" e "não relaxar", pois mais tarde a equipa "vai tirar dividendos" disso.E é esse foco constante que o líder benfiquista pretende nesta semana que antecede o jogo com o FC Porto. Este clássico madrugador na temporada assume uma grande importância porque em caso de vitória das águias, os dragões ficam a seis pontos do Benfica, quando ainda só terão sido disputadas apenas três jornadas.Uma vitória do Benfica sobre o rival FC Porto remete-o de novo para a crise originada pelo afastamento da Liga dos Campeões e pela derrota (2-1) frente ao modesto Gil Vicente no arranque da Liga.Mas o discurso de Luís Filipe Vieira encaixa também na mensagem passada por Bruno Lage ao plantel. E antes do clássico, o treinador fez questão de avisar os jogadores que "não podem subestimar o FC Porto", apesar do arranque periclitante na temporada.Certo é que o Benfica está a ter uma arranque demolidor nesta época, com um triunfo incontestável frente ao Sporting na Supertaça (5-0) e com duas vitória no arranque da Liga, frente ao P. Ferreira (5-0) e ao Belenenses (2-0). Uma situação que tem criado uma onda vermelha em torno da equipa, que levou 16 mil adeptos ao Jamor na partida com o Belenenses. E é esta euforia que promete encher o Estádio da Luz no clássico com o FC Porto.O Benfica entrou de rompante na época e em três jogos oficiais soma 12 golos marcados. Ganhou por 5-0 ao Sporting (Supertaça) e P. Ferreira (na Liga), e 2-0 ao Belenenses.O benfiquista Pizzi e o portista Zé Luís lideram a lista de melhores marcadores da Liga com três golos cada.