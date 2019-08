A Belenenses SAD recebeu este sábado o Benfica no Estádio Nacional perante uma moldura humana assinalável, 17821 pessoas segundo dados da Liga, mas desde cedo que os problemas começaram a ser extra futebol.Se os treinadores se podiam queixar do estado da relva, e Bruno Lage admitiu-o após o jogo em conferência de imprensa, os adeptos ficaram com várias reclamações por fazer antes e depois do jogo.Os acessos às imediações do Jamor começaram a complicar-se cerca de três horas antes do início da partida. Na A5 as saídas para o estádio ficaram entupidas pelas centenas de carros que tinham como destino os 'parques de estacionamento'.Com a hora do jogo a aproximar-se, os adeptos de Benfica e Belenenses SAD deslocaram-se então para a entrada Maratona, a principal do estádio, onde a moldura humana era ainda maior que as filas de carros que se continuavam a fazer sentir na autoestrada paralela ao Estádio Nacional.Como é apanágio das finais de Taça de Portugal, ano após ano, a proeza repetiu-se este sábado e centenas de adeptos foram entrando a conta-gotas até meio da primeira parte do encontro, e não foi por opção. Os problemas no controlo de entradas foram impedindo uma maior fluidez, nas redes sociais há quem relate falhas nos torniquetes.Já nas bancadas as queixas eram outras. Ninhos de vespas e cadeiras com poucas condições de limpeza para receber o jogo com maior assistência dos últimos anos naquele estádio, para a Liga.Foram vários os adeptos que decidiram precaver-se e abandonar o recinto muito antes do jogo acabar. A verdade é que o caos se repetiu após o apito final, foram centenas de carros para menos de meia dúzia de saídas, a maior parte pouco iluminada.