Benfica em Chaves e Sporting de Braga no Restelo na sexta ronda da I Liga

Líder Benfica abre a jornada já na quinta-feira a 'defender-se' da viagem a Atenas, onde joga na terça-feira contra o AEK.

Benfica e Sporting de Braga, as duas equipas da frente da tabela na I Liga de futebol, jogam na sexta jornada da prova fora de casa, ambas com deslocações longas, respetivamente a Chaves e ao Restelo.



O líder Benfica, estatuto que tem por melhor diferença de golos, abre a jornada já na quinta-feira, a 'defender-se' da viagem a Atenas, onde joga na terça-feira contra o AEK, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.



Em Trás-os-Montes, vai encontrar uma equipa que aposta em fazer um campeonato 'tranquilo' (está em 10.º) e que vem de um galvanizador empate 1-1 em casa do FC Porto, em jogo para a Taça da Liga.



Com níveis de confiança reforçados está o Sporting de Braga, na segunda-feira indiscutível vencedor do Sporting, por 1-0, no estádio municipal da cidade minhota, com golo de Dyego Sousa, que se isolou na lista do melhores marcadores com cinco tentos.



'Libertos' das preocupações europeias, depois de caírem na terceira pré-eliminatória da Liga Europa com o Zorya, da Ucrânia, os 'arsenalistas' jogam somente no domingo à noite, em casa do Belenenses (8.º).



Bracarenses e benfiquistas comandam o campeonato, com 13 pontos, apenas mais um do que o campeão em título, o FC Porto, que entra em campo no Dragão para defrontar o Tondela (11.º), na sexta-feira.



Os 'dragões', que já registam um desaire na época (2-3 em casa com o Vitória de Guimarães), moralizaram-se com o empate 1-1 em Gelsenkirchen, para a 'Champions', e podem encarar a receção ao Galatasaray, na quarta-feira, com outro espírito.



No sábado, o Sporting (5.º) recebe o Marítimo (6.º), num regresso a Alvalade depois do desaire no Minho.



O jogo entre 'leões' e maritimistas já começa a tornar-se um clássico do futebol português - será a 97.ª vez que se encontram, com vantagem clara para os 'verde e brancos'. A época passada foi bem exemplo da tendência, com 5-0 e um 'hat-trick' do holandês Bas Dost, que tem estado lesionado esta época.



Destaque ainda para a missão do Rio Ave, atual quarto da tabela e com vontade de repetir a boa campanha de 2017/2018. Recebe, no sábado, o Boavista (14.º), procurando manter-se na 'cola' de Benfica, Sporting de Braga e FC Porto.